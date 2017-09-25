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Курс долара і євро злетів після вихідних
Нацбанк приготував українцям «суворий» курс основних світових валют на початку тижня
Як стало відомо, на понеділок, 25 вересня, головний фінансовий регулятор країни встановив вартість долара на рівні 26,26 грн.
Таким чином, за вихідні американська валюта додала в ціні три копійки.
На чорному ринку долар торгується по 26,23 грн при покупці і 26,28 грн при продажу.
Тим часом євро також виріс в ціні. Його вартість піднялася на 14 копійок у порівнянні з попереднім курсом і становить 31,36 грн.
На чорному ринку євровалюту купують по 31,35 грн і продають по 31,47 грн.
Нагадаємо, прогнозний середньорічний курс в проекті держбюджету-2018 становить 29,3 грн/дол, курс на кінець року – 30,1 грн / дол.
Раніше українські економісти дали свій прогноз, що буде з курсом гривні до кінця 2017 року.
Тим часом, в Україні з’явився новий вид шахрайства з обміном валют. Також, раніше стало відомо, чомубанківські шахраї не несуть покарання за свої махінації.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, курс валют
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