ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ

25.09.2017 07:15

Боевики самопровозглашенной «Луганской народной республики» подтянули огромное количество техники для ведения боевых действий на расстояние всего 28 километров от временно оккупированного Луганска, о чем сообщили в отчете миссии ОБСЕ.



Как информирует replyua.net, беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал военную технику террористов самопровозглашенной «ЛНР». По сообщению представителей спецмиссии, место дислокации военной техники боевиков определено как поселок Мирное, что в Луганской области. В частности, беспилотник мониторинговой миссии запечатлел такие виды вооружений в количестве: шести грузовых транспортных средств, на каждом из которых установлена зенитка, боевые машины пехоты (56 единиц), шесть пушек против танков, девять минометов, семь самоходных гаубиц, шесть буксируемых гаубиц, а также три десятка танков.



В соответствии с оценками наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, вблизи с селом Долгое, что в двух десятках километров от Луганска, террористы возводят огневые точки. Как известно, ранее Юрий Бутусов обнародовал информацию, что террористы «ДНР» вблизи с Донецком также укрепляют свои позиции.