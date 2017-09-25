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Нардеп предупредил об угрозе разрушения Украины

25.09.2017 20:17
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Нардеп предупредил об угрозе разрушения Украины

Политическая борьба переходит в опасную фазу, и следствием может стать разрушение Украины.

Об этом заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев в Facebook.

"Успешный зарубежный визит Порошенко. Новая конфискация ГПУ $200 млн. У банды Януковича. Именно поэтому в сети и определенных СМИ видим неистовую ярость. Антисемитизм, дискриминация по внешнему виду, на детях также отыгрываются. Игра на самых примитивных чувствах", - отметил Арьев.

По его словам, новые политические силы - давно забытый комсомол.

"Политическая борьба переходит в отвратительную и опасную фазу, и следствием может стать не смена власти, а разрушение Украины. Я считаю, что это делается сознательно. Путин через третьи руки финансирует и будет финансировать все дестабилизирующие проекты, ведь он тоже читает аналитические данные по Украине и понимает, что это цифры начала существенного прогресса, который ему надо остановить", - подытожил нардеп.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, нардеп
 
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