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Нардеп предупредил об угрозе разрушения Украины
Политическая борьба переходит в опасную фазу, и следствием может стать разрушение Украины.
Об этом заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев в Facebook.
"Успешный зарубежный визит Порошенко. Новая конфискация ГПУ $200 млн. У банды Януковича. Именно поэтому в сети и определенных СМИ видим неистовую ярость. Антисемитизм, дискриминация по внешнему виду, на детях также отыгрываются. Игра на самых примитивных чувствах", - отметил Арьев.
По его словам, новые политические силы - давно забытый комсомол.
"Политическая борьба переходит в отвратительную и опасную фазу, и следствием может стать не смена власти, а разрушение Украины. Я считаю, что это делается сознательно. Путин через третьи руки финансирует и будет финансировать все дестабилизирующие проекты, ведь он тоже читает аналитические данные по Украине и понимает, что это цифры начала существенного прогресса, который ему надо остановить", - подытожил нардеп.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, нардеп
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