Після анексії в Криму погіршилася ситуація з правами людини – ООН

25.09.2017 21:00

Згідно тексту доповіді, наданому Управлінням верховного комісара ООН з прав людини, протягом останнього часу в незаконно анексованому Росією Криму суттєво погіршилася ситуація із дотриманням прав людини, про що інформує replyua.net.

Зокрема, зазначається, що на окупованому півострові фіксувалися суттєві порушення прав людини. Мова йде про самовільні арешти і затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження і тортури і, щонайменше, одну позасудову страту», - підкреслюється в доповіді ООН.



У тому числі, з початку незаконної окупації РФ Криму, на півострові декілька сотень людей було затримано незаконним способом. У переліку таких осіб - український режисер Олег Сенцов, котрого заарештували в 2014 році. За інформацією ООН, у заявку з поганими умовами утримання, в Криму померло не менше троє затриманих. Більше того, в доповіді йдеться про підтримку владою анексованого півострова груп осіб, які лояльні до Росії. Водночас, в ООН згадали про критику і оголошення поза законом організованої опозиції, зокрема Меджлісу.



В ООН також розповіли про суттєве погіршення можливостей громадянського суспільства для повноцінного функціонування та критики влади.