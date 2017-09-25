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Победа Меркель: Порошенко сделал важное заявление
Президент Украины Петр Порошенко считает, что победа на выборах в Бундестаг блока партий ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, приближает восстановление территориальной целостности Украины. Об этом он написал в Twitter, комментируя результаты парламентских выборов в ФРГ, передает УНИАН.
«Искренние поздравления Ангеле Меркель - победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе. Победа, которая приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе», - отметил президент.
По данным экзит-полов, на выборах в Бундестаг уверенно побеждает блок партий ХДС/ХСС, за который проголосовали более 30% избирателей, на втором месте - социал-демократы - 20%.
Всего в парламент Германии прошли 6 партий. Меркель уже заявила, что блок партий ХДС/ХСС достиг стратегических целей на выборах, останется самой большой силой в Бундестаге и получит мандат от избирателей на формирование правительства.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Германия, Порошенко
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