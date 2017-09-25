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Почему Путин против миротворцев на границе: Турчинов объяснил
Кремль всячески пытается навязать миротворцев лишь на линии соприкосновения, подальше от границы
Президент России Владимир Путин не хочет видеть миротворцев ООН на украино-российской границе, так как это прекратит поставки оружия, боеприпасов и военных на Донбасс. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время встречи с делегацией парламента Канады во главе с председателем оборонного комитета Стивеном Фюром, сообщает пресс-служба СНБО.
По его словам, на Донбассе ежедневно наблюдается увеличение количества оружия и боеприпасов, которые завозятся российскими войсками.
"Мы понимаем, почему Путин против вооруженной миссии ООН, которая бы контролировала границу с Россией. Только перекрыв границу можно остановить завоз военных, оружия и боеприпасов из России на оккупированные территории", – сказал Турчинов.
Секретарь СНБО добавил, что пока не будет установлен контроль за границей, Россия будет продолжать войну.
Отметим, что позиция России и Украины расходится в размещении миротворцев. Так, Киев хочет их введения на всю неподконтрольную территорию Донбасса, включаю российско-украинскую границу. Москва, в свою очередь, настроена лишь на их ввод на линию соприкосновения и для охраны наблюдателей ОБСЕ.
Напомним, 20 сентября на Генассамблее ООН президент Украины Петр Порошенкозаявлял, что позиция России по размещению миротворцев лишь на линии соприкосновения и для охраны ОБСЕ говорит о намерении заморозить конфликт на Донбассе.
Также президент обратился к ООН с просьбой ввести миссию на Донбасс как можно быстрее. Кроме того он призвал генсека Организации направить на Донбасс миссию по оценке ситуации.
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Теги: Донбасс, Турчинов, Путин, миротворцы
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