Порошенко и Гройсман поздравили Меркель с победой на выборах

25.09.2017 08:25

В Германии объявили предварительные результаты экзит-поллов, проведенных на выборах в Бундестаг

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили премьер-министра Германии Ангелу Меркель с победой ее политической партии на парламентских выборах в Бундестаг.

"Победа, приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе!", – процитировал поздравление президента Украины его пресс-секретарь Святослав Цеголко на своем акаунте в Твиттер в воскресенье вечером.

Также Меркель поздравил премьер-министр Украины Гройсман.

"Приветствую Angela Merkel и возглавляемую ею политическую силу с победой на парламентских выборах в Германии! Взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами будет развиваться и дальше!", написал он на своей странице в Фейсбук.

Напомним, в Германии объявили предварительные результаты экзит-поллов, проведенных на выборах в Бундестаг.

В соответствии с ними блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, набрал 32.5%. Очевидно, именно Меркель станет канцлером в новом правительстве Германии.

На втором месте – социал-демократы во главе с Мартином Шульцем, они получили 20%.

Третье место заняли праворадикалы из партии Альтернатива для Германии, они получили 13,5%. Как известно, АдН не скрывает пророссийских настроений и декларирует намерение отменить санкции, введенные против РФ.

Опрос по заказу общественного канала ZDF дает другие данные, но распределение мест то же. По их данным, у партии Меркель 33,5%, у социал-демократов 21%, в АдН – 13%.

Источник: http://www.segodnya.ua