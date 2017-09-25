С ОКТЯБРЯ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ ГАЗ: О ЧЕМ МОЛЧАТ МИНИСТРЫ

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Постановление министров №187, действующее с апреля 2017 года по апрель 2018, подразумевает перерасчет цены газа каждые полгода
В постановлении идет речь о том, что Министерство энергетики и угольной промышленности обязуется провести перерасчет топлива на уровне импортного паритета. Перерасчет должен произойти в период с октября текущего года по апрель следующего. Это означает, что подорожание импортного топлива отразится на цене газа и в Украине.
Таким образом, каждые полгода украинцы должны платить за газ по обновленной цене, получившейся при перерасчете газа. Чтобы «подтянуть» украинские цены на газ под соответствующие, паритетные цены, используют формулу, в которую входит стоимость газа на немецком хабе NCG в гривнах, затраты на транспортировку, наценка «Нафтогаза», и налоги.
Так, если новая цена, сформировавшаяся после перерасчета, отличается более чем на 10% от уже действующего тарифа, то его должны поменять на более актуальный. Действующая цена составляет 6,9 грн за куб м. и отличается от расчетного на 18,49%.
Поэтому если никаких изменений в постановлении не последует, и его не отменят, стоимость газа составит уже 8 грн за куб. А следующим будет поднятие тарифов на тепло.
Так о чем же молчат чиновники?
Дело в том, что такой перерасчет должен был произойти согласно опять же постановлению №187 еще в июле этого года. Однако никаких сообщений о данном факте пока не последовало. Значит ли это, что украинцы будут и дальше платить по тарифам, к которым уже успели привыкнуть, пока неизвестно. Ведь до 1 октября новый тариф уже должен был быть утвержден.
Теги: Донбасс, подорожание, газ, октябрь
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