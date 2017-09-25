- Доставайте шапки: синоптики предупредили о заморозках18:55
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс18:43
- Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты18:33
- С ОКТЯБРЯ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ ГАЗ: О ЧЕМ МОЛЧАТ МИНИСТРЫ18:15
- Саакашвили и Терещенко выступили под Кабмином с акцией за «скорую помощь»17:40
- Запорожская область на грани экологической катастрофы: названа причина17:25
- ИЗВЕСТНЫ ДАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ВНО-2018 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ДОНБАССА16:50
- Украина готовит против России иск по Донбассу – Петренко16:31
- В Украине снова пересчитают субсидии16:05
- РФ на границе с Белоруссией не пропускает украинцев15:45
Саакашвили и Терещенко выступили под Кабмином с акцией за «скорую помощь»
Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили, мэр Глухова Мишель Терещенко и народный депутат Юрий Деревянко провели акцию возле Кабинета министров, сообщает в понедельник пресс-служба "Руха новых сил", передает Интерфакс.
М.Саакашвили и М.Терещенко выступили с требованием прекратить блокирование "растаможивания" гуманитарной современной "скорой помощи".
М.Саакашвили сообщил, что сейчас в Глухове работает пять старых автомобилей "скорой помощи", в которых нет необходимого оборудования. По словам мэра Глухова, город получил возможность пользоваться современной "скорой" из Нидерландов, но ее так и не растаможили за полгода.
"Эта машина уже 6 месяцев стоит на таможне! 6 месяцев эти враги украинского народа не могут растаможить одну машину, чтобы дать людям скорую помощь. И после решения премьер-министра эта машина сегодня едет обратно в Нидерланды. До 24.00 она должна пересечь границу с Польшей", - заявил М.Саакашвили.
М.Терещенко в свою очередь добавил, что власть не дает ему возможность развивать город, и что единственная возможность развивать медицину в Глухове - благодаря гуманитарной, помощи.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, акция, Кабмин, Саакашвили
- Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты18:33
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ОЩАДБАНКА» НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ15:15
- Боевиков на Донбассе напугали собственные учения14:55
- 2 МИЛЛИОНА ЗА РАЗРУШЕННЫЙ ИЗ-ЗА АТО ДОМ ОТСУДИЛ У УКРАИНЫ ЖИТЕЛЬ ПЕСОК14:43
- Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов, есть раненые10:32
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення10:20
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков07:25
- ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ07:15
- В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков22:16
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО21:47
- Доставайте шапки: синоптики предупредили о заморозках18:55
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс18:43
- Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты18:33
- С ОКТЯБРЯ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ ГАЗ: О ЧЕМ МОЛЧАТ МИНИСТРЫ18:15
- Обнаружен тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы17:58
- Саакашвили и Терещенко выступили под Кабмином с акцией за «скорую помощь»17:40
- Запорожская область на грани экологической катастрофы: названа причина17:25
- Медики назвали уникальные целебные свойства грибов17:10
- ИЗВЕСТНЫ ДАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ВНО-2018 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ДОНБАССА16:50
- Украина готовит против России иск по Донбассу – Петренко16:31
- Медики назвали уникальные целебные свойства грибов17:10
- Семь негативных мыслей, которые приводят к болезням13:47
- Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека13:10
- 8 необычных свойств шоколада, о которых вы могли не знать11:50
- Почему утром могут болеть ноги10:42
- Не нужно выпивать каждый день 2 литра воды09:30
- 9 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СНИМАТЬ СТРЕСС И НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ09:10
- Можно ли подстригать себя и своих детей?08:57
- Полезные свойства острой еды, о которых вы не знали08:47
- Как часто на самом деле нужно менять постельное белье08:39
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков