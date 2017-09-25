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Синоптик: 25 сентября – теплый день, потом резко похолодает

25.09.2017 09:35
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Синоптик: 25 сентября – теплый день, потом резко похолодает

Сильных холодов и заморозков в ближайшие дни не предвидится, однако понедельник, 25 сентября, станет последним теплым днем, поскольку уже со вторника температура начнет понижаться.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в ближайшие несколько дней солнце будет немного согревать в обеденные часы, но температура продолжит снижаться, а ночи станут очень холодными. «В дневные часы воздух еще кое-как греть, а вот ночью столбики термометров сначала отползут до + 7 + 11, затем до + 6 + 8, а во второй половине недели ночная температура воздуха может опуститься до + 3 + 6 градусов. Вы же понимаете, что при такой температуре воздуха наши дома начнут сильно охлаждаться», - отмечает синоптик. 

По ее словам, в эти дни надо подготовить теплые одеяла и пересмотреть весь свой гардероб: достать теплые носки, шерстяные свитера. Также Диденко пишет, что при такой погоде пригодится обогреватель. 



Теги: Донбасс, погода, тепло, похолодание, осень
 
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