США принялись за жесткий контроль реформ в Украине

25.09.2017 19:58

Глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев сообщил, что санкционный закон, который был принят Конгрессом Соединенных Штатов Америки, говорит не только о том, что Украина будет получать поддержку, но также он представляет собой и четкий контроль реализации реформ в стране, в том числе в сфере энергетики. Как информирует replyua.net, речь специалиста была о санкционном законе, а точнее разделе «Энергетическая независимость Украины», принятом Конгрессом США в августе месяца 2017 года.



Так, Карасев сообщил: «Сутью такого раздела является то, что санкции будут наиболее эффективными только после того, как Украина будет осуществлять реформу рынка энергетики и переводить его на рыночные механизмы. Однако не только лишь санкции, но и любая другая военно-политическая помощь, которая также была поставлена в зависимость этих реформ».



Также эксперт отметил, что администрация Трампа готова помогать Украине в реформах. Однако при этом США намерены контролировать такой процесс. «В случае такого хода событий Украине придется давать США отчет один раз в полгода. Госсекретарь США спустя каждые 180 дней предоставляет соответствующим комитетам Конгресса США документ, в котором подробно описывается ход выполнения нужных заданий. Как результат эффективность украинских реформ в энергетической отрасли аналогично станет предметом такого доклада уже в январе 2018-го». Напоследок политолог подчеркнул, что украинские власти уже не малого достигли.