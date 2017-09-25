- Нардеп предупредил об угрозе разрушения Украины20:17
- США принялись за жесткий контроль реформ в Украине19:58
- Почему Путин против миротворцев на границе: Турчинов объяснил19:31
- Доставайте шапки: синоптики предупредили о заморозках18:55
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс18:43
- Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты18:33
- С ОКТЯБРЯ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ ГАЗ: О ЧЕМ МОЛЧАТ МИНИСТРЫ18:15
- Саакашвили и Терещенко выступили под Кабмином с акцией за «скорую помощь»17:40
- Запорожская область на грани экологической катастрофы: названа причина17:25
- ИЗВЕСТНЫ ДАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ВНО-2018 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ДОНБАССА16:50
США принялись за жесткий контроль реформ в Украине
Глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев сообщил, что санкционный закон, который был принят Конгрессом Соединенных Штатов Америки, говорит не только о том, что Украина будет получать поддержку, но также он представляет собой и четкий контроль реализации реформ в стране, в том числе в сфере энергетики. Как информирует replyua.net, речь специалиста была о санкционном законе, а точнее разделе «Энергетическая независимость Украины», принятом Конгрессом США в августе месяца 2017 года.
Так, Карасев сообщил: «Сутью такого раздела является то, что санкции будут наиболее эффективными только после того, как Украина будет осуществлять реформу рынка энергетики и переводить его на рыночные механизмы. Однако не только лишь санкции, но и любая другая военно-политическая помощь, которая также была поставлена в зависимость этих реформ».
Также эксперт отметил, что администрация Трампа готова помогать Украине в реформах. Однако при этом США намерены контролировать такой процесс. «В случае такого хода событий Украине придется давать США отчет один раз в полгода. Госсекретарь США спустя каждые 180 дней предоставляет соответствующим комитетам Конгресса США документ, в котором подробно описывается ход выполнения нужных заданий. Как результат эффективность украинских реформ в энергетической отрасли аналогично станет предметом такого доклада уже в январе 2018-го». Напоследок политолог подчеркнул, что украинские власти уже не малого достигли.
Теги: Украина, США, Донбасс, контроль
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- США поддержали правительство Украины: "Происходящее на востоке страны - это терроризм"
- Посол США: Украина должна привлекать не менее 40 миллиардов долларов инвестиций ежегодно
- Александр Лукьянченко пожелал Обаме на немецком
- Фотособытия недели. В Донецке - странные диковинки, а в Киеве - парады
- Американку задержали в донецком аэропорту с "непонятными" лекарствами
- Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты18:33
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ОЩАДБАНКА» НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ15:15
- Боевиков на Донбассе напугали собственные учения14:55
- 2 МИЛЛИОНА ЗА РАЗРУШЕННЫЙ ИЗ-ЗА АТО ДОМ ОТСУДИЛ У УКРАИНЫ ЖИТЕЛЬ ПЕСОК14:43
- Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов, есть раненые10:32
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення10:20
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков07:25
- ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ07:15
- В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков22:16
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО21:47
- Нардеп предупредил об угрозе разрушения Украины20:17
- США принялись за жесткий контроль реформ в Украине19:58
- Десять захворювань, які найчастіше вражають офісних працівників19:49
- Почему Путин против миротворцев на границе: Турчинов объяснил19:31
- Кто и когда займет место Путина: что напророчила Ванга России19:18
- Доставайте шапки: синоптики предупредили о заморозках18:55
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс18:43
- Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты18:33
- С ОКТЯБРЯ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ ГАЗ: О ЧЕМ МОЛЧАТ МИНИСТРЫ18:15
- Обнаружен тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы17:58
- Десять захворювань, які найчастіше вражають офісних працівників19:49
- Медики назвали уникальные целебные свойства грибов17:10
- Семь негативных мыслей, которые приводят к болезням13:47
- Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека13:10
- 8 необычных свойств шоколада, о которых вы могли не знать11:50
- Почему утром могут болеть ноги10:42
- Не нужно выпивать каждый день 2 литра воды09:30
- 9 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СНИМАТЬ СТРЕСС И НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ09:10
- Можно ли подстригать себя и своих детей?08:57
- Полезные свойства острой еды, о которых вы не знали08:47
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак