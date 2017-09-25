Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У певицы Джамалы серьезные проблемы

25.09.2017 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У певицы Джамалы серьезные проблемы

Певица Джамала, объявленная победительницей Евровидения, где она исполняла антироссийскую песню «1944», неожиданно выступила с критикой языковых квот, введенных Верховной Радой в украинском телерадиоэфире.

«Я за то, чтобы звучало много украинской музыки, но закон нужно доработать. Потому что есть очень много англоязычной украинской музыки, русскоязычной. Она высокого уровня. Мы не должны постоянно слушать на радио «Два коляра». Хорошо знать традицию, но нельзя доставать все с прошлого века», — сказала Джамала в эфире украинского Пятого канала.

В частности ей обидно, что под квотирование попадает ее англоязычная песня с припевом на крымско-татарском «1944».

«Я за квоты, но поймите мои чувства, когда в один момент песня «1944» перестает быть украинской. Песня, которая победила и столько счастья и радости принесла. Это был первый раз, когда на Евровидении прозвучал крымско-татарский язык. Мне даже Эрдоган позвонил и поблагодарил за это. А у нас ее не считают украинской песней. Нужно дописать подпункт в этот закон», — сказала Джамала.

Напомним, что «1944» посвящена высылке крымских татар с полуострова во время Великой Отечественной войны. Советские войска, освобождающие Крым от гитлеровцев, называются в композиции «чужаками» и обвиняются в убийствах.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Джамала, певица, проблемы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх