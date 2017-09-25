У певицы Джамалы серьезные проблемы

25.09.2017 08:00

Певица Джамала, объявленная победительницей Евровидения, где она исполняла антироссийскую песню «1944», неожиданно выступила с критикой языковых квот, введенных Верховной Радой в украинском телерадиоэфире.

«Я за то, чтобы звучало много украинской музыки, но закон нужно доработать. Потому что есть очень много англоязычной украинской музыки, русскоязычной. Она высокого уровня. Мы не должны постоянно слушать на радио «Два коляра». Хорошо знать традицию, но нельзя доставать все с прошлого века», — сказала Джамала в эфире украинского Пятого канала.

В частности ей обидно, что под квотирование попадает ее англоязычная песня с припевом на крымско-татарском «1944».

«Я за квоты, но поймите мои чувства, когда в один момент песня «1944» перестает быть украинской. Песня, которая победила и столько счастья и радости принесла. Это был первый раз, когда на Евровидении прозвучал крымско-татарский язык. Мне даже Эрдоган позвонил и поблагодарил за это. А у нас ее не считают украинской песней. Нужно дописать подпункт в этот закон», — сказала Джамала.

Напомним, что «1944» посвящена высылке крымских татар с полуострова во время Великой Отечественной войны. Советские войска, освобождающие Крым от гитлеровцев, называются в композиции «чужаками» и обвиняются в убийствах.

Источник: https://from-ua.com