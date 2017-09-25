- Порошенко и Гройсман поздравили Меркель с победой на выборах08:25
- Експерт: Путін знову планує переворот за кримським чи донецьким сценарієм08:15
- У певицы Джамалы серьезные проблемы08:00
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков07:25
- ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ07:15
- Валютная лихорадка: почему Нацбанк срочно избавляется от валюты07:05
- Сколько зарабатывают украинцы в Польше20:49
- Минфин: На субсидии в этом году всего будет выделено 62 млрд грн20:25
- Умовний термін кримському журналісту окупанти будь-якої миті можуть змінити на реальний 20:04
- Кто и почему получит 20% доплаты к пенсиям19:46
У певицы Джамалы серьезные проблемы
Певица Джамала, объявленная победительницей Евровидения, где она исполняла антироссийскую песню «1944», неожиданно выступила с критикой языковых квот, введенных Верховной Радой в украинском телерадиоэфире.
«Я за то, чтобы звучало много украинской музыки, но закон нужно доработать. Потому что есть очень много англоязычной украинской музыки, русскоязычной. Она высокого уровня. Мы не должны постоянно слушать на радио «Два коляра». Хорошо знать традицию, но нельзя доставать все с прошлого века», — сказала Джамала в эфире украинского Пятого канала.
В частности ей обидно, что под квотирование попадает ее англоязычная песня с припевом на крымско-татарском «1944».
«Я за квоты, но поймите мои чувства, когда в один момент песня «1944» перестает быть украинской. Песня, которая победила и столько счастья и радости принесла. Это был первый раз, когда на Евровидении прозвучал крымско-татарский язык. Мне даже Эрдоган позвонил и поблагодарил за это. А у нас ее не считают украинской песней. Нужно дописать подпункт в этот закон», — сказала Джамала.
Напомним, что «1944» посвящена высылке крымских татар с полуострова во время Великой Отечественной войны. Советские войска, освобождающие Крым от гитлеровцев, называются в композиции «чужаками» и обвиняются в убийствах.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Джамала, певица, проблемы
- Продюсер Джамалы рассказал о печальной судьбе гонорара певицы
- Популярную украинскую певицу заподозрили в беременности
- Джамала сделала интересное заявление о выступлении в Крыму
- Известная американская певица заявила, что будет бороться против Дональда Трампа
- Участница Евровидения от России оказалась в базе "Миротворца"
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков07:25
- ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ07:15
- В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков22:16
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО21:47
- Екс-глава Держдепу дала пораду щодо деокупації Донбасу21:05
- Более 200 полицейских и военных будут охранять болельщиков на матче в Мариуполе 19:08
- Украина заручилась мощным союзником по миротворцам на Донбассе17:28
- На Донбассе предотвратили передачу наркотиков осужденным12:44
- Житель Донбасса отсудил у Украины 2 млн за разрушенный войной дом в Песках12:04
- Водительские права в Луганске: заоблачные цены и обучение по украинским правилам09:04
- Експерт: Путін знову планує переворот за кримським чи донецьким сценарієм08:15
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались08:10
- У певицы Джамалы серьезные проблемы08:00
- Шкідливі продукти - причина втоми07:55
- Что ждет ваш знак зодиака в октябре?07:46
- Вибори в Німеччині: коаліція розвалилася07:35
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков07:25
- ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ07:15
- Валютная лихорадка: почему Нацбанк срочно избавляется от валюты07:05
- В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков22:16
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались08:10
- Шкідливі продукти - причина втоми07:55
- 6 способов избавиться от осенней депрессии21:22
- Соль: 7 фактов о самой главной специи16:30
- Почему нельзя пользоваться одноразовой бритвой14:22
- "Умоляю вернуть мне сына". На что надеются матери пленных бойцов, круглосуточно дежуря под Радой12:21
- ЧТО МОГУТ РАССКАЗАТЬ НОГТИ О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ10:23
- 130 лет назад появились первые грампластинки: путь от роскоши до роскоши10:09
- Как поддерживать здоровый вес? 7 эффективных стратегий09:55
- Корейське диво й українське НЕ дивно08:43
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак
- ""Рус***й мир" будет умирать, как и ОРДЛО, с унижениями, нищетой и отсутствием перспектив", - боевики "ДНР"
- В Донецке взорвали "Ташкента"
- На оккупированной территории Донбасса прогремел мощный взрыв - террористы лишились склада с боеприпасами: в Минобороны сделали заявление