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В Украине снова пересчитают субсидии

25.09.2017 16:05
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В Украине снова пересчитают субсидии

Через несколько дней в Украине начнется пересчет субсидий в связи с началом нового отопительного сезона, и у многих домохозяйств они станут намного меньше, поскольку правительство сократило социальные нормы потребления. 

Как передает replyua.net, такое заявление появилось на странице правительства Украины в Фейсбуке. «Субсидия назначается на год – с мая до мая следующего года. Ее размер рассчитывается отдельно на летний период, отдельно на зимний – исключительно на основе доходов, прописанных из числа фактически проживающих в квартире лиц», - пояснили в правительстве. В октябре субсидии будут пересчитаны всем домохозяйствам из-за сокращения норм потребления.

В частности, нормы были сокращены на потребление газа и отопления. Если домохозяйство не может «уложиться» в социальные нормы, все лишние потребленные ресурсы придется оплачивать по действующим тарифам. Помимо этого, теперь доходы будут учитываться не за последние шесть месяцев, как раньше, а за целый год. 



Теги: Украина, Донбасс, субсидия
 
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