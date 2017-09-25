Задержки с биопаспортами: в ГП "Документ" рассказали, когда закончатся проблемы

25.09.2017 20:45

Правительство приняло решение о выделении средств на закупку новой линии для печати загранпаспортов

Представитель ГП "Документ" Владимир Полищук заявляет, что на предприятии ожидают, что с установкой новой линии печати паспортов в декабре-январе проблемы с задержкой выдачи документов исчезнут. Об этом он сказал на пресс-конференции на тему: "100 дней безвиза: что изменилось для Украины?".

В частности, он сказал, что, несмотря на то, что сейчас загранпаспорт в Украине можно оформить в трех разных организациях, ситуация, при которой граждане не вовремя получают заказанные документы, пока сохраняется.

"Но на сайте полиграфкомбината "Украина", в других источниках, уже можно увидеть, что правительство приняло решение о выделении средств на закупку новой линии для печати загранпаспортов, которая будет уже в декабре этого года, либо в январе следующего установлена, налажена, и я думаю, все проблемы не только с оформлением, но и с выдачей загранпаспортов вскоре исчезнут", – заявил Полищук.

Также он рассказал о причинах, почему оформление и выдача документов происходит с задержкой и почему появились большие очереди для оформления и получения этих документов.

"Сейчас ситуация с ажиотажем, она несколько улучшилась, если так можно сказать. То есть, меньше очереди стали, но все же людям, которые оформляли срочный загранпаспорт, приходится его сейчас ждать не семь рабочих дней, а примерно месяц. Те, кто делает себе загранпаспорт в обычном режиме 20 рабочих дней, ожидают свой выезд за границу примерно два месяца, возможно, два с половиной месяца", – сказал представитель ГП "Документ".

В связи с этим, он отметил, что появление больших очередей объясняется тем, что "одновременно очень многие люди решили сделать себе загранпаспорт, и просто мощностей ни ЦПАУ, ни наших центров обслуживания граждан и тем более полиграфкомбината "Украина", не хватило".

Ранее сообщалось, что с момента введения безвизового режима Украина поднялась на 68-е место в рейтинге паспортов мира, который ведется на сайте passportindex.org. Это самый высокий результат из всех постсоветских стран, кроме государств Балтии. Украинский паспорт позволяет въехать без виз в 119 стран мира.

Источник: http://www.segodnya.ua