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Журналіст: тепер епоху експатів можна вважати завершеною
За словами журналіста Марини Данилюк-Ярмолаєвої, інтерв’ю з колишнім очільником «Укрзалізниці» Войцехом Бальчуном вийшло злегка однобоким, - про це інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на допис оглядача в Фейсбук.
Так, сьогодні більшість ресурсів передрукували «одкровення», якими Бальчун поділився з польськими кореспондентами – мовляв, своїм найбільшим досягненням на посаді очільника «Укрзалізниці» він вважає те, що зміг вижити. Російські ЗМІ пішли ще далі і винесли у заголовок слова про бронежилет, у якому Бальчун ходив по українській столиці. З іншого боку, в інтерв’ю не було і слова про горезвісний звіт Бальчуна у парламенті, де прискіпливі нардепи питали і про зарплатню у півмільйона, і про гастролі рок-гурту Chemia (його членом є Бальчун – ред.), які відбувалсиь у робочий час, і про особливості роботи з очільником міністерства інфраструктури Володимиром Омеляном, і про стосунки з Дубневичами, які набули слави королів готівки, задекларувавши вражаючі її обсяги.
Загалом, складається враження, що у нашій державі через якусь зламану шестерню не працює цілий механізм. І, крім того, епоху експатів та «варягів» офіційно можна вважати завершеною. Відтепер почнеться нове коло пошуків месій, - прогнозує журналіст.
Теги: политика, Донбасс, Укрзализниця
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