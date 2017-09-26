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Бывший депутат Госдумы: Путин Донбасс сдаст, а Крым — нет. ВИДЕО

26.09.2017 12:39
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Бывший депутат Госдумы: Путин Донбасс сдаст, а Крым — нет. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин имеет различные планы относительно оккупированных районов Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом экс-депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против присоединения Крыма к России, Илья Пономарев заявил в эфире программы "Гордон" на канале "112 Украина", передает 62.ua.

По его словам, Путин скоро откажется от Донбасса и выведет оттуда свои войска.

При этом, уверен Пономарев, за Крым он будет держаться до последнего.

"Путин Донбасс сдаст. А Крым — нет. Путин сделает все, что от него зависит, чтобы удержать Крым. Он будет держаться за полуостров до последнего", - считает экс-депутат.

Он добавил, что вернуть Крым Украине сможет только новая российская власть.

Также Пономарев считает, что стратегия Украины в вопросе аннексированного полуострова, во время которой апеллирует только к закону "Крым наш, отдайте", не очень правильная.

"Это же не чемоданчик, который можно взять и передать. Это большая территория, на которой живет много людей. И Россия усложняет этот процесс тем, что искусственно заселяет полуостров новыми людьми. И это живые люди", - пояснил Пономарев свою позицию.



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация
 
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