Из-за блокады будут повышаться цена на продукты и товары первой необходимости - Волынец

26.09.2017 18:49

Экономическая блокада Донбасса, организованная партией "Самопомощь" и другими активистами в феврале 2017 года, может повлиять на повышение цен на продукты питания и товары первой необходимости. Такое мнение высказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, передает kp.ua.

"Это было ошибкой - организовать с 10 февраля этого года блокаду, в самые лютые морозы. Это привело к угрозе того, что могла развалиться вся энергосистема страны. Потому что те, кто блокировал, они ведь не специалисты по энергетике, они не понимают, какой ценой добывается уголь. И даже ввиду того, что это украинская территория и там работают украинцы, и предприятия были зарегистрированы в Украине, и они платили налоги в бюджет", - подчеркнул М. Волынец.

Он напомнил, что не неподконтрольных территориях уголь украинские компании приобретали по 60-65 долларов за тонну. "Этот уголь был высококачественным, с высокой теплотворностью", - добавил эксперт.

"Сейчас мы из Америки везем уголь по цене 113 долларов с доставкой в ​​порт, плюс разгрузка, хранение угля на складах, загрузка и доставка к потребителю. То есть большое плечо доставки - и цена уже становится 130 долларов, то есть вдвое дороже", - отметил глава Независимого профсоюза горняков.

"Все это закладывается в тариф на электроэнергию, на теплоносители, а затем автоматически идет рост цены на перевозки на продукты питания, товары первой необходимости, ведь в основе всего ценообразования в экономике заложена цена на энергоносители", - подчеркнул М. Волынец.

Ранее советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех заявлял, что Украина из-за блокады временно оккупированных территорий импортирует уголь и создает дополнительный спрос, что выгодно в том числе и России.