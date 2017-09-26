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Канада не спешит с безвизом для Украины – Климпуш-Цинцадзе
По словам вице-премьера, вопрос введения безвизового режима с Канадой не является бесперспективным, однако требует нескольких лет. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Канада не готова к активному диалогу о введении безвизового режима с Украиной и началу переговоров о "дорожной карте" по заключению такого соглашения, передает segodnya.ua.
"Я не вижу, чтобы была полная готовность канадской стороны принять участие в активном диалоге и уже разработать "дорожную карту", как можно отменять визы в отношении Украины", – сказала она в ходе брифинга в Киеве во вторник.
По словам вице-премьера, вопрос введения безвизового режима с Канадой не является бесперспективным, однако требует нескольких лет.
Напомним, президент Петр Порошенко на встрече с украинской общиной Канады отметил, что во время переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо обсуждался вопрос либерализации визового режима.
"Мы предложили канадской стороне конкретный алгоритм действий для положительного продвижения на этом пути. Убежден, что это будет способствовать не только поддержанию родственных контактов, но и расширению украинского-канадского экономического и культурного сотрудничества", – рассказал глава государства.
Он добавил: "Мы договорились о том, чтобы значительно сократить количество отказов при получении виз. Чтобы визы были на срок действия паспорта. Пока, на первый этап".
Президент также сообщил, что принято решение об открытии Генерального консульства Украины в городе Эдмонтон.
По его словам, этот шаг значительно облегчит деловые контакты, а также контакты с украинской общиной.
По словам президента, во время переговоров премьер-министр Джастин Трюдо пообещал обеспечить полное содействие для реализации этого решения.
Теги: Украина, Донбасс, Канада, Порошенко, безвизовый режим
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