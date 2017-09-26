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Киев обвинили в поставках оружия в Южный Судан

26.09.2017 08:31
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Киев обвинили в поставках оружия в Южный Судан

Украину подозревают в незаконной продаже оружия. Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International, передает korrespondent.net.

По заявлению организации в Facebook, отчет приводит доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где "ее используют для убийств тысяч мирных жителей".

"В 2014 году Укринмаш подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан. Участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, пидписанткой которого является Украина", - заявляют в организации.

Напомним, ранее журналисты издания The New York Times заявили, что двигатели межконтинентальных ракет Северной Кореи, которые способны долететь до США, могли быть приобретены на "черном" рынке, а изготовлены на заводе в Украине.

OCCRP: Пентагон закупал оружие для Сирии в Украине



Теги: Украина, США, Донбасс, продажа, оружие, Южный Судан
 
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