На Ровенщине отец пытался выкрасть тело умершей двухлетней дочки

26.09.2017 16:18

В Ровенской областной детской больнице умер двухлетний ребенок, которого привезли сюда с отравлением лекарствами. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Девочка выпила лекарство из флакончика, когда была сама в комнате. По словам 38-летней матери, она в то время находилась на кухне, а 35-летний отец с 9-летним пасынком вышли в магазин", - рассказали в полиции.

В больнице не смогли спасти ребенка. Подробности происшествия должна выяснить судмедэкспертиза.

В полиции также рассказали, что отец пытался выкрасть из морга тело ребенка. Мужчина объяснил поступок тем, что отказывается от проведения вскрытия. Но его задержали полицейские, а тело вернули в морг обратно.

По факту смерти открыто уголовное дело.

Напомним, на курортной базе отдыха Винница в Коблево отравились 18 детей, которые прибыли на отдых из Киева.