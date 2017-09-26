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Начисление пенсий по-новому: названы возможные причины "обнуления" стажа
Если не заплачен минимальный взнос за месяц, то и в стаж он не пойдет. При попытке оформить пенсию с проблемой "обнуления" страхового стажа столкнутся все, кто работал без официального трудоустройства. С 2004 года учет стажа ведется по более жестким правилам, передает СобКор.
Теперь проверяются не только записи в трудовой книжке, но и уплаты взносов в Пенсионный фонд. Если не заплачен минимальный взнос за месяц, то этот месяц в стаж уже не засчитывается.
Для украинцев со стажем длящемся со времен СССР не будет особых сложностей с начислением пенсий, в то время как более молодые люди, которые не работали официально, могут столкнуться с неначислениями стажа.
Для этой категории людей будет проблематично взять справки о том, что они действительно работали.
Теги: Украина, Донбасс, оформление, взнос, пенсионная реформа, стаж, пенсии
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