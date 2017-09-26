Начисление пенсий по-новому: названы возможные причины "обнуления" стажа

26.09.2017 13:19

Если не заплачен минимальный взнос за месяц, то и в стаж он не пойдет. При попытке оформить пенсию с проблемой "обнуления" страхового стажа столкнутся все, кто работал без официального трудоустройства. С 2004 года учет стажа ведется по более жестким правилам, передает СобКор.

Теперь проверяются не только записи в трудовой книжке, но и уплаты взносов в Пенсионный фонд. Если не заплачен минимальный взнос за месяц, то этот месяц в стаж уже не засчитывается.

Для украинцев со стажем длящемся со времен СССР не будет особых сложностей с начислением пенсий, в то время как более молодые люди, которые не работали официально, могут столкнуться с неначислениями стажа.

Для этой категории людей будет проблематично взять справки о том, что они действительно работали.