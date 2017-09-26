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Незнакомый номер? Эксперт рассказал, как ставят на прослушку в Украине

26.09.2017 12:03
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Незнакомый номер? Эксперт рассказал, как ставят на прослушку в Украине

Звонок с незнакомого номера или внезапное улучшение сигнала связи могут быть поводом для беспокойства. Оперативные подразделения правоохранительных органов используют такие приемы, когда нужно легализовать прослушку человека по уголовному делу, к которому он не имеет отношения.
Об этом в эфире Обоз.LIVE заявил ветеран АТО, военный эксперт Юрий Колесников.
По его словам, часто в рамках того или иного уголовного дела мобильные телефоны оказываются среди вещественных доказательств, но официально никак не фигурируют.

"Если вас надо поставить на слежку и она должна быть легализована, то поступают просто. Вам на мобильный делают звонок с телефона, который проходит как вещественное доказательство и уже фиксируется в определенной уголовной истории", - отметил эксперт.
"Далее пишется рапорт по этому звонку. Все, вы пошли по "двойке". Все на ушах, сидят, слушают, радостно вас пишут", - сказал фронтовик.
Также Колесников подчеркнул, что внезапно улучшившийся сигнал связи – "это уже повод напрячься". "Если вас прослушивают, то вам уже ставят выделенную линию: "Ну, чтоб ты ж дозвонился"", - пояснил он.
Ветеран АТО подчеркнул, что если оперативники ведут несанкционированную прослушку и объект их интереса об этом узнает, то у него появится повод "нагнуть отделение полиции или СБУ", поскольку такие действия незаконны.
Как сообщал "Обозреватель", стало известно о подпольном рынке незаконного прослушивания телефонов, в котором замешаны спецслужбы.



Теги: Украина, Донбасс, прослушивание, телефонный номер
 
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