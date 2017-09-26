Отравление копченой рыбой во Львове: госпитализированы уже 58 человек

26.09.2017 16:42

В больницах Львовской области на лечении находятся 58 человек, отравившихся копченой рыбой, купленной на львовском рынке. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Общее количество пострадавших составило 63 (четверо отказались от госпитализации, еще одного выписали из больницы).

56 человек находятся на лечении во Львовской областной инфекционной больнице и двое – в Пустомытовской районной больнице. Состояние всех пациентов средней тяжести.

Отметим, что вчера сообщалось о 52 госпитализированных в результате отравления.

Напомним, что пострадавшие употребляли рыбу горячего копчения, которую приобрели в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове. По факту массового отравления открыто уголовное дело.