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Под Киевом масштабный пожар на фармацевтической фабрике. ВИДЕО

26.09.2017 09:11
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Под Киевом масштабный пожар на фармацевтической фабрике. ВИДЕО

Вчера вечером 25 сентября в Белой Церкви начался масштабный пожар на фармацевтическом предприятии "Биофарма". Об этом сообщил горсовет Белой Церкви, передает apostrophe.ua.

Пожар начался в 18.59 в одноэтажном ангаре площадью приблизительно в 15 тысяч квадратных метров. Данный склад расположен отдельно от других зданий.

 



Теги: Донбасс
 
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