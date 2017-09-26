Под Киевом масштабный пожар на фармацевтической фабрике. ВИДЕО

26.09.2017 09:11

Вчера вечером 25 сентября в Белой Церкви начался масштабный пожар на фармацевтическом предприятии "Биофарма". Об этом сообщил горсовет Белой Церкви, передает apostrophe.ua.

Пожар начался в 18.59 в одноэтажном ангаре площадью приблизительно в 15 тысяч квадратных метров. Данный склад расположен отдельно от других зданий.