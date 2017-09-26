"Позор и дно": экс-патрульный из Днепра рассказал про свой опыт работы в полиции

26.09.2017 11:36

Новые подробности "открыли глаза" на реформу правоохранительных органов Соцсети всколыхнула история бывшего патрульного полицейского Антона Малькова, который нес службу в Днепре, который рассказал про свой опыт работы в полиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Автор сразу отмечает, что не хочет рассматривать проблему провала реформы, но уже по этих словах можно понять, что парень скептически относится к изменениям в правоохранительных органах. По словам Малькова, первой причиной ухода со службы стала постоянная усталость и сложный график. "Кто не знает, график у патрульного полицейского выглядит так: 2 дневных, 2 дня дома, 2 ночных, 2 дня дома. Это в среднем по 13 рабочих часов. И если с дневными сменами дела обстоят привычно, несмотря на их значительно большую насыщенность событиями, то к двум ночным подряд я так и не смог привыкнуть. Кому-то удается поспать и восстановится за 4 часа сна днём между ночными сменами, кто-то нормально обходится и вовсе без сна", - написал он. Мальков отмечает, что регулярные занятия по служебной подготовке, организованные, вопреки приказу 50, в выходные дни, выходы в усиления, в честь праздников или приезда "царей", плюс необходимость присутствовать в управлении для решения прочих организационных вопросов оставляют совершенно мало времени для семьи. Второй причиной увольнения стала маленькая зарплата. "8000 - это триста долларов! В пересчёте на курс, который был при злочинній владі, это 2500 грн. Зарплата мойщика на автомойке, официанта или шаурмэна на автовокзале. И эту цифру ещё надо постараться получить, учитывая практику руководства - лишения премии в наказание за что попало. Для такой сложной, опасной, ответственной и связанной с повышенным коррупционным риском службы - это позор и дно. Еще один маркер оценки расстояния между нашим государством и европейскими, финансовое благополучие и высокие социальные стандарты в которых, это повседневность, а не текст на постере к предвыборной кампании", - рассказал экс-полицейский. Местные издания подтверждают, что такой человек действительно работал в полиции Днепра. СМИ позвонили в Службу патрульной полиции в Днепре, чтобы уточнить эту информацию. "Да, Антон Мальков был патрульным. Что я думаю по поводу его слов, сказать не могу, потому что я чиновник и не имею право выражать свое мнение при исполнении. Если бы я был гражданским - сказал бы, что думаю", - ответил Павел Карманов, пресс-офицер патрульной полиции Днепра.

Источник styler.rbc.ua