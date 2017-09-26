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"Россия хочет еще больше расколоть Украину, никто не пойдет на условия Москвы!" – Волкер прокомментировал инициативу России о введении миротворцев ООН на Донбасс по кремлевскому сценарию

26.09.2017 09:31
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"Россия хочет еще больше расколоть Украину, никто не пойдет на условия Москвы!" – Волкер прокомментировал инициативу России о введении миротворцев ООН на Донбасс по кремлевскому сценарию

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что инициатива России о введении миротворцев на Донбасс по линии соприкосновения приведет к еще большему расколу страны, поэтому Вашингтон такой подход не одобряет. Об этом он рассказал "Голосу Америки", передает "Диалог.UA".

Волкер отмечает, что предложение России находится в рамках очень узкой концепции, так как данная инициатива касается присутствия миротворцев ООН только на линии пересечения, что не соответствует мирному плану разрешения конфликта на Донбассе. По его словам, Москва вынашивает план по расколу Украины, так как подобные предложения абсолютно неприемлемы в контексте восстановления территориальной целостности государства.



Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, ООН, миротворцы
 
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