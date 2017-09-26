Венгрия бьется в истерике и грозится мстить Украине любыми способами: глава МИД Петер Сиярто обещает не пустить Украину в ЕС из-за революционного Закона "Об образовании"

26.09.2017 16:01

Подписание Порошенко закона "Об образовании" власти Венгрии назвали позорным и пообещали блокировать все последующие решения ЕС, направленные на сближение с Украиной. 26 сентября официально это заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто, информирует "Диалог.UA".

Кроме того, он пригрозил, что подписание данного закона слишком "больно ударит" по будущему Украины. При этом в сообщении МИД Венгрии говорится о том, что после этого Украина может забыть про интеграцию в Европу. "Мы будем блокировать любые инициативы, выгодные Украине, во всех международных организациях, особенно в ЕС", - сказано Сиярто в официальном сообщении МИД Венгрии.

Одновременно с сообщением венгерского МИДа в Интернете распространили иллюстрацию с главными тезисами из резонансного заявления Сиярто. Так, выяснилось, что слова на картинке отличаются от текстового варианта заявления дипломата.

В частности, в опубликованной иллюстрации говорится, в том числе, следующее: "Венгрия, находясь в ЕС, будет блокировать и накладывать вето на любые шаги, которые могут дать толчок дальнейшему прогрессу для европейской интеграции Украины в духе программы восточного партнерства". "Данный закон – стыд и разочарование", - добавил Сиярто и пригрозил Украине болезненными последствиями.

Ранее скандальное заявление сделал и румынский президент, заявивший, что после подписания Закона "Об образовании" он может не приехать в Украину.