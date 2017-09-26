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Вот для чего устроили Майдан в Украине
Спустя 3 года после массовых смертей в центре Киева вся страна узнает правду: так для чего же олигархи устроили массовые побоища в центре Киева? Кому выгодна война и почему никто даже не собирается остановить кровопролитие? Об этом сообщает from-ua.
Ответ прост: у олигархических группировок уже 3 год не кончается праздник бабла и распила страны под шумок Гимна Украины, Героям слава и страшного кровопролития в стране.
Тысячи схем на сотни миллиардов гривен! Десятки липовых компаний и тендеры на миллиарды долларов. Офшоры, офшоры, офшоры и ни единого налога в государственный бюджет Украины! Вот чем занимаются две главные майданные группировки: Народный Фронт и БПП совместно с Путиным и его окружением…
А причем здесь Путин спросите вы? Путин и его окружение именно после Майдана получили еще больше власти в Украине чем было у них при Януоквиче, больше денег и никакой ответственности за распил Украины, ибо в стране война…
Сегодня мы расскажем как один из главарей БПП и личный друг олигарха Петра Порошенко Александр Грановский зарабатывает миллиарды на фирмах прокладках.
Отметим, что это одна из тысяч схем обогащения майданных олигархических группировок которые под Слава Украине выкачали 90% ресурсов страны всего за 3 года! Также мы расскажем об одном из тысяч договорнячков между Путиным и его друзьями с одной стороны и олигархом Петром Порошенко и его группировкой с другой стороны.
Буквально вчера Кабмин принял решение о поднятии тарифов на 22,5% на грузоперевозки УЗ которые уже с октября вступят в силу. А УЗ сегодня сформировала протокол квалификации участников по тендерам на закупку грузовых полувагонов.
На сегодня квалифицированы участники по 11 тендерам на 2500 вагонов сумма тендеров 3 млрд.грн.
Во всех тендерах примет участие Крюковский вагоностроительный завод, и естественно самая известная прокладка Максимед Интернешнл, прописанная рядом с депутатом БПП Грановским. Так же в тенедерах примут участие и другие участники, правда с гораздо меньшими аппетитами.
Максимед известная контора в УЗ.
Вот пара цитат:
в БЦ «Євразії» офіційно зареєстровано ТОВ «Максмед інтернешнл» зі статутним капіталом 1 млн грн. За неофіційними даними, фірма сидить на 11 поверсі бізнес-центру.
ця компанія у 2016 році вперше отримала державний підряд в «Укрзалізниці» за підозрілих з точки зору законності обставин. А за останні кілька місяців «Максмед» оскаржив низку тендерів в системі «Укрзалізниці» на суму понад 8 млрд грн. Відтак закупівельний план залізниці вже зірвано.
Масові оскарження почались, коли «Максмед Інтернешнл» було перереєстровано на Юлію Павліченко. Вона відома як екс-керівник ДП «Укрекоресурси» і заступник директора Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України (у стані припинення).
Юлія Павліченко також володіє ТОВ «Українська локомотивобудівна компанія» з Вячеславом Якубовським, колишнім помічником нардепа від Партії регіонів Володимира Бандурова (зараз – «Воля народу»).
Під час отримання першого підряду УЗ засновником «Максмед Інтернешнл» був Володимир Кашпоров із Донецька, співзасновник донецького юридичного ТОВ «Кеш та партнери» і ДОМО «Патріотичний рух молодих юристів Донбасу».
Все прошлые попытки выкинуть эту прокладку из тендеров УЗ не увенчались успехом.
Под чутким и мудрым руководством Кубива, МЭРТ теперь управляет УЗ, — праздник распила приближается.
Интересно сколько тендеров ещё выиграет Максимед у которого на балансе только офисные стулья и уставной капитал 1 млн.грн? ????
Намедни сообщалось, как спонсор ДНР Ринат Ахметов стал главным партнером Петра Порошенко. Рассказывалось как Ахметов увеличил прибыль в 10 раз за счет каждой украинской семьи которая до сих пор верит!!!!
А сегодня мы также расскажем как Владимир Путин, его друзья олигархи и кум Президента России Медвечук договорились с Порошенко выкачать из обнищавших украинцев последние копеечки на автомобильном газе, который как известно подорожал в два раза! А подорожал он потому, что на украинский рынок газа вышли друзья Владимира Путина.
На третий год войны появляется информация от которой становится плохо и тошно. Так называемый «Президент Украины» олигарх Петро Порошенко совместно с Президентом России В. Путиным и его кумом Виктором Медвечуком раскручивают государственный бюджет Украины на миллиарды гривен.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, бюджет, Майдан, Кабмин, ДНР, олигархи, Порошенко, офшор
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