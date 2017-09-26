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Жуткое убийство главы "Киевоблэнерго" Полывяного и пытки его жены: СМИ опубликовали ранее неизвестные детали кровавой расправы
По периметру территории, где расположен дом погибшего, не было ни сигнализации, ни камер видеонаблюдения. Также отсутствовала охрана, поэтому убийцы смогли беспрепятственно пробраться в дом к Полывяному и совершить зверство над ним и его супругой. "Обозревателю" стали известны некоторые детали громкого убийства и разбойного нападения на дом главы правления "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного и его супругу Галину, которую преступники истязали, били, резали лицо женщине, сообщает "Диалог.UA".
Преступников было четверо. Супруге погибшего оказали помощь в Боярской центральной райбольнице, но затем женщина отказалась от дальнейшего пребывания в стенах заведения. Что касается Ивана Полывяного, то судмедэксперты зафиксировали у него множественные ушибы, переломы ребер.
По официальному заключению СМЭ, смерть чиновника произошла из-за механической асфиксии: она могла наступить, когда бандиты его били либо сдавливали ногой шею своей жертвы. Более того, вскрылись ранее не озвученные данные.
Так, при осмотре в морге трупа Полывяного в его одежде нашли приличную сумму денег, что ставит под сомнение версию об ограблении. Следствие будет разбираться, откуда они взялись в халате убитого и почему 20 тысяч гривен не заметили убийцы. Известно, что из дома погибшего пропали золотые украшения и 15 тысяч гривен.
Напомним, в Сети опубликовали первые жуткие кадры с места убийства Полывяного, которое произошло поздним вечером 24 сентября.
Добавим, нападавшие в частный двор пробрались через забор, а потом затащили в дом Ивана Полывяного, после чего связали его и супругу.
Теги: Донбасс, Киев, убийство, облэнерго, разбойное нападение, пытки
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