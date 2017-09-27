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Филатов рассказал, как станет бороться с любителями "р***кого мира" в школах Днепра: "Безжалостно будем увольнять всех "педагогов", кто позволяет себе сепаратистские высказывания"
Руководство города приложит все усилия, чтобы не допустить проявления сепаратизма во время занятий в учебных заведениях Днепра, заявил мэр. Об этом Борис Филатов заявил 26 сентября во время торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя в Днепре, сообщает "Диалог.UA".
"Хочу сказать: мы четко контролируем то, о чем говорят в наших школах и не допустим никаких проявлений сепаратизма ни в словах учителей, ни в словах родителей", - отметил городской голова, обращаясь к землякам.
Поздравляя работников образования с профессиональным праздником, Филатов заявил, что роль учителя в формировании будущего нации невозможно переоценить. Мэр вручил памятные награды и денежные премии лучшим учителям города.
Не обошли вниманием молодых сотрудников системы образования. В Днепре действует программа "Молодой работник", в которой зарегистрировано 137 начинающих специалистов-педагогов. Участникам программы из городского бюджета планируется дополнительно выплачивать по 2000 гривен.
"Безжалостно будем увольнять всех "педагогов", кто позволяет себе сепаратистские высказывания. Некоторые наговорили себе в соцсетях на вечный "волчий билет". Тереть бесполезно. У нас все ходы записаны", - добавил Филатов, комментируя на своей странице в социальной сети "Фейсбук" прошедший праздник украинских педагогов.
Теги: Украина, Донбасс, учитель, педагог, увольнение, Днепр, сепаратисты, День учителя
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