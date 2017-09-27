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И.о. главы Укрзализныци будет получать 1,2 млн грн в месяц

27.09.2017 15:20
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И.о. главы Укрзализныци будет получать 1,2 млн грн в месяц

Также Кравцов будет получать ежемесячное вознаграждение в размере 714,6 тыс. гривен. Исполняющий обязанности председателя правления публичного акционерного общества Укрзализныця Евгений Кравцов будет получать зарплату в размере 500 тыс. гривен. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, 27 сентября, сообщает korrespondent.net.

Так, Кабмин уполномочил госсекретаря Министерства экономического развития и торговли Алексея Перевезенцева заключить контракт с Кравцовым как членом правления Укрзализныци.

В соответствии с условиями контракта, Кравцову определена ежемесячная заработная плата в размере 500,2 тыс. гривен.

Также он будет получать ежемесячное вознаграждение в размере 714,6 тыс. гривен после согласования его контракта как члена правления ПАО Кабмином.

Напомним, в августе временно исполняющим обязанности главы государственной компании назначен первый заместитель министра инфраструктуры и глава наблюдательного совета Укрзализныци Евгений Кравцов.



Теги: Украина, Донбасс, зарплата, Укрзализниця, контракт, Министерство экономики, Кабмин
 
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