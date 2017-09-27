Кабмин выделил 100 млн гривен на тушение пожара в Калиновке

27.09.2017 13:38

Кабинет министров принял решение о выделении средств из Резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий взрывов на складе боеприпасов в Калиновке. Об этом на чрезвычайном заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает fakty.ua.

По его словам, на первом этапе будет выделено 100 млн гривен, решение об увеличении ассигнований будет приниматься в оперативном режиме.

Он подтвердил, что ннтенсивность взрывов боеприпасов на складах снизилась, а саперы уже приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Ранее в Генштабе сообщили, что в ближайшее время группы саперов начнут проверку населенных пунктов, из которых были эвакуированы жители, на наличие взрывоопасных предметов.

Из населенных пунктов, расположенных вблизи места ЧП, эвакуированы более 30 тысяч человек, эвакуация продолжается. Людей размещают в т. ч. в школах Винницы.

Решение о возвращении граждан в свои дома будет приниматься после завершения проверки территории.