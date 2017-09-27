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Катастрофа в Калиновке: Здесь горят 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 га. Среди них - "Смерч", "Ураган" и "Град"

27.09.2017 09:20
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Катастрофа в Калиновке: Здесь горят 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 га. Среди них - "Смерч", "Ураган" и "Град"

Катастрофа в Виннице. Прямо сейчас горят склады боеприпасов в Калиновке Винницкой области, пишет пользователь Facebook Евгений Сагуйченко. Про это информирует "Диалог.UA", ссылаясь на его "Фейсбук"-аккаунт.

"Катастрофа в Виннице. Прямо сейчас горят склады боеприпасов в Калиновке Винницкой области", - пишет он. "Это горит 48 арсенал Минобороны - в.ч. А-1119. Здесь хранится 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 га. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Снимаем сейчас в реальном времени. Вид из окна в центре города Винница. Идет эвакуация 40-километровой зоны. Взрывы очень сильные! Летают ракеты. Дороги перекрыты. Очень страшно. Помолитесь за людей, которые сейчас там. За жителей, за МЧСников, за солдат и офицеров, которые также тушат пожар, за медиков!" - подытожил Сагуйченко.



Теги: Донбасс, пожар, катастрофа, Винницкая область, боеприпасы, склад, взрывы
 
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