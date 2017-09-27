- Окуева о подрыве боеприпасов в Калиновке: "Это российская диверсия. Злит, что мы не отвечаем России подобным"20:59
- "Выйдите из потустороннего мира борьбы за власть": Украинский волонтер эмоционально обратилась к Порошенко20:41
- Умеров о приговоре: «За два года от оккупационной власти Крыма ничего не останется»20:25
- В США создали настольную игру о боях за Донецкий аэропорт19:26
- Филатов рассказал, как станет бороться с любителями "р***кого мира" в школах Днепра: "Безжалостно будем увольнять всех "педагогов", кто позволяет себе сепаратистские высказывания"19:02
- И.о. главы Укрзализныци будет получать 1,2 млн грн в месяц15:20
- Подарок от власти: украинцам подготовили такое, от чего сведет челюсти14:39
- Из-за пожара в арсенале под Винницей "Укрзализныця" изменила маршруты 47 поездов14:12
- Скандал с законом об образовании: Госдума РФ готовит заявление в ООН против Украины14:01
- Кабмин выделил 100 млн гривен на тушение пожара в Калиновке13:38
Окуева о подрыве боеприпасов в Калиновке: "Это российская диверсия. Злит, что мы не отвечаем России подобным"
Нет практически никаких сомнений в том, что подрыв арсенала в Калиновке является следствием диверсии со стороны России. Об этом пишет доброволец АТО чеченского батальона Амина Окуева, заявляя о том, что обычные трагедии с подрывами сладких боеприпасов происходят не чаще, чем раз в 10 лет, передает dialog.ua.
При этом в Украине детонация арсенала происходит уже в четвертый раз за четыре последних годы войны с Россией на Донбассе. Окуева сообщила, что ее лично этот факт злит не столько тем, что взрывы не удается предотвратить ввиду сложности превентивной защиты, а тем, что Украина не отвечает подобным способом России.
Окуева отметила сложность выбора различных вариантов ведения войны с Россией в соответствии с международными нормами и общечеловеческой моралью, однако написала, что не в ее полномочиях выбирать стратегию борьбы с РФ.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Винницкая область, боеприпасы, диверсия, АТО, подрыв
- "С 29 августа 2014-года "слово русского офицера" - это слово пса, о которого можно спокойно вытирать ноги", - Арестович жестко "размазал" путинские войска, вспоминая об Иловайской трагедии
- Зверские атаки армии РФ вблизи Донецка: сепаратисты "ДНР" терзали Авдеевку ударами из зенитных установок, минометов и гранатометов. ВИДЕО
- З Росії на Донбас прибуло 200 тонн смерті
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО
- В Донецкой области военнослужащий через блокпост перевозил боеприпасы
- Взрывы в Винницкой области: Порошенко созывает военный кабинет
- Украинских военных хотят пересадить на велосипеды20:08
- Азовское море опасно обмелело19:43
- Вышла в окно 5-го этажа: в Луганске покончила с собой помощница скандального пропагандиста “Л/ДНР” Филлипса15:01
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска14:19
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"12:59
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение12:21
- СКОЛЬКО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ12:01
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев11:39
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен10:39
- За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек08:21
- Окуева о подрыве боеприпасов в Калиновке: "Это российская диверсия. Злит, что мы не отвечаем России подобным"20:59
- "Выйдите из потустороннего мира борьбы за власть": Украинский волонтер эмоционально обратилась к Порошенко20:41
- Умеров о приговоре: «За два года от оккупационной власти Крыма ничего не останется»20:25
- Украинских военных хотят пересадить на велосипеды20:08
- Азовское море опасно обмелело19:43
- В США создали настольную игру о боях за Донецкий аэропорт19:26
- Филатов рассказал, как станет бороться с любителями "р***кого мира" в школах Днепра: "Безжалостно будем увольнять всех "педагогов", кто позволяет себе сепаратистские высказывания"19:02
- Излишняя чистота - причина болезней18:43
- Вокруг каждого человека возведены крепостные стены18:26
- Грецкие орехи продляют жизнь18:02
- "Выйдите из потустороннего мира борьбы за власть": Украинский волонтер эмоционально обратилась к Порошенко20:41
- Излишняя чистота - причина болезней18:43
- Вокруг каждого человека возведены крепостные стены18:26
- Грецкие орехи продляют жизнь18:02
- Найден самый эффективный способ похудения17:38
- Лекарства нельзя запивать соками17:22
- Лицо пересаживать можно и неопасно16:56
- Вес ребёнка зависит от внимания отца16:30
- Как вылечить горло быстро и без лекарств16:04
- Когда звонок тревожный… Несколько нюансов сердечной боли 15:43
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення