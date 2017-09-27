Скандал с законом об образовании: Госдума РФ готовит заявление в ООН против Украины

27.09.2017 14:01

Российские депутаты выступили с резкими обвинениями из-за образовательного закона. Госдума РФ выступила с осуждением украинского закона "Об образовании" и приняла соответствующее заявление, с которым намерена обратиться в ряд международных организаций, сообщает "Интерфакс".

В Госдуме РФ считают, что новый украинский образовательный закон якобы станет "актом этноцида" русского народа в Украине.

"Подписанным 25 сентября 2017 года президентом Украины Законом "Об образовании" попираются базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и нацменьшинств, закрепленные в международных договорах, ратифицированных Украиной", – говорится в заявлении.

В российском парламенте уверены, что, начиная с 2020 года, образование в Украине станет полностью на украинском языке, что приведет к уничтожению русскоязычных школ.

Отмечается, что заявление будет направлено в ООН, Межпарламентский союз, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентскую Ассамблею

Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ),

Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Генсеку Совета Европы, в парламенты европейских государств.

В свою очередь ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин из-за языковой статьи закона "Об образовании" предложил недовольным странам сесть за стол переговоров.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла реформу образования, основой которой является закон "Об образовании". 25 сентября Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Ранее недовольство образовательным законом высказали Румыния, Молдова, Венгрия.

В свою очередь министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.