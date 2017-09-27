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В Нацгвардии купили концертный грузовик за 4 млн
Тендер выиграла фирма, у которой контрактов уже на 264 млн грн. В Киеве воинская часть 3078 Нацгвардии по результатам тендера заказала у ООО "Спец-Ком-Сервис" специальный мобильный концертный комплекс за 4 млн гривен. Об этом сообщается на сайте электронных закупок ProZorro, пишут Украинские новости.
До 10 декабря для проведения различных мероприятий при отсутствии стационарных концертных площадок поставят мобильный концертный комплекс в составе:
- грузовой автомобиль МАЗ 4х2 или эквивалент с кузовом-фургоном, оборудованным системами отопления и вентиляции;
- прицеп-трансформер "сцена" в развернутом виде шириной 5,1 м, длиной 6,3 м (с акустическими порталами - 9,3 м), высотой до 5 м;
- концертная, световая и мультимедийная аппаратура (полный перечень добавлено);
- дизель-генератор с удлинителем.
Модель шасси, а также цены отдельных составляющих комплекса не обнародованы. Гарантийный срок составляет год или 30 тыс. км пробега. Предусмотрен также аванс в размере 70% на срок до трех месяцев, остальные оплатят в течение десяти дней после поставки.
Победитель получил подряд без конкуренции. Цена сделки с ним на 0,03%, или 1 тыс. грн. ниже ожидаемой стоимости закупки, которая равнялась 4 млн гривен.
Учредителями "Спец-Ком-Сервис" из Вишневого является директор Сергей Калюш и Михаил Городовых. Всего с 2011 года он выиграл тендеров на 264,37 млн гривен, из которых 164,230 млн гривен - в Национальной гвардии Украины.
Год назад прокуратура открыла производство в отношении должностных лиц Нацгвардии, которые якобы способствовали победам "Спец-Ком-Сервис" на торгах по закупке автомобильной техники. Недавно суд разрешил следователям доступ к информации о счетах фирмы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мукачево чиновники нажились на закупке автобусов.
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Теги: Украина, Донбасс, концерт, суд, грузовик, прокуратура, тендер, нацгвардия
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