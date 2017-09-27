В США создали настольную игру о боях за Донецкий аэропорт

27.09.2017 19:26

Американская компания создала настольную игру о ходе боев за Донецкий аэропорт. Об этом написал у себя на ФБ художник и дизайнер Илья Кудряшев, сообщает 0629.

Совсем недавно американской компанией Flying Pig Games (автор - Райан Кирк) разработана настольная игра о боях за Донецкий аэропорт. Художником выступил россиянин Илья Кудряшев, который ныне проживает в Вильнюсе. В журнале "Yaah!" была написана ее презентация, история аэропорта и описание боев за ДАП между силами АТО и пророссийскими боевиками. Илья Кудряшев говорит, что данная игра разработана для американского рынка, а вовсе не для России, Украины или тем более оккупированной части Донбасса.

“В Америке целая культура исторических настольных игр, это не просто развлечение под пиво. Сначала играют в игру про “Сталинград” - просто потому что название на слуху, а потом уже читают комментарий разработчика, что это вообще было такое, и, играя, разбираются в истории сражения, кампании или войны лучше, чем читая книгу с описанием - просто потому, что в игре им приходится стоять перед тем же выбором, что и люди того времени. Благодаря такой игре кто-то вообще узнает, что был такой Донецкий аэропорт и что там, оказывается, были бои”, - пишет Илья Кудряшев.

Он говорит, что в процессе работы над игрой сам углубился в эту тему. “Именно к этой игре подошел с душой, рисовал с особым интересом. Почитал "Аэропорт" Лойко для вдохновения, записки участников в Интернете, что нашел. Фотографий много смотрел. Разглядывал гугл-фото на разные периоды времени”, - пишет художник.

Отвечая на вопрос журналистов об этичности работы над игрой за ДАП, ведь война еще не окончена и не переосмыслена, Илья Кудряшев лаконичен. “Не этично — не играйте”, - говорит он. “Это как в РФ оскорбление чувств верующих — если для вас оскорбительно смотреть "Матильду" - так и не смотрите. Что за мазохизм такой - смотреть и слушать то, что тебя оскорбляет”, - уверен дизайнер.

Игра рассчитана на двух игроков, и каждый может выбрать, за какую сторону играть, но можно играть и самостоятельно. В игре 4 исторических сценария - 26 мая, 28 сентября, ноябрь 2014 и январь 2015 г., и в каждом есть свои цели и задачи. Фишками обозначена пехота, БТРы и тяжелое вооружение. Каждое подразделение имеет потенциал передвижения и боевой потенциал. Смыл и конечная цель игрока — выполнить указанные цели, и это будет обозначать победу.