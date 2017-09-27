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В Украине рассказали, как можно завершить войну на Донбассе и что этому мешает. ВИДЕО
Войну на Донбассе можно завершить путем введения миротворческого контингента, но только в том случае, если такая миссия получит мандат на проведение операции по принуждению к миру или восстановлению мира. Об этом "Апострофу" рассказал военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, Украина до сих пор не разработала резолюцию по миротворцам, хотя ее президент Украины Петр Порошенко собирался представить на Генассамблее ООН.
"Почему же Украина не может разработать (резолюцию, - ред.)? Значит, нет заинтересованности первых лиц государства во введении миротворческого континента. В чем вообще проблема миротворческого контингента? Результат миссии зависит от того, какой мандат пропишут миротворцам", - отметил Жданов.
Он уточнил, что мандат на разграничение противоборствующих сторон и охрану миссии ОБСЕ (то есть то, что предлагала Российская Федерация) повлечет за собой замораживание конфликта на долгие годы.
Мандат на проведение операции по принуждению к миру или восстановлению мира позволит ввести миротворцев на всю территорию конфликта, взять под контроль государственную границу между Украиной и Россией.
"Тогда это прекращение боевых действий и начало восстановления конституционного порядка на этой территории. Дальше миротворцы локализуют все вооруженные формирования на этих территориях и принуждают их сдаться. Если те отказываются сдаваться, то миротворцы применяют силу, фактически их уничтожают своим огнем. И таким образом демилитаризуется вся зона, которая находится под контролем миротворческого контингента", - сказал Жданов.
Эксперт добавил, что следующим шагом в таком случае станет образование международных временных администраций, которые должны подготовить население к проведению демократических выборов по закону Украины. При этом вопрос Минских соглашений отпадает - и война должна закончиться на этом этапе.
"На сегодня Российская Федерация перехватила инициативу, выдвинула свою версию, заранее понимая, что она для нас неприемлема. Украина отвергла версию России, и ее поддержали США, Великобритания и другие члены Совбеза ООН. Но при этом Украина не внесла своей версии. Ее проговорили, но проекта резолюции нет. Мы не спешим. В то же время Россия как постоянный член Совбеза ООН с правом вето может отказаться обсуждать нашу резолюцию, потому что мы отказались обсуждать их резолюцию. Вот в этом состоит стратегия России - она перехватила инициативу", - подчеркнул Жданов.
По его словам, вопрос миротворцев уже отыгран, и введения миротворческой миссии не будет.
"Во всяком случае в ближайший год. Никому это не выгодно. Нам не выгодно быстро закончить войну, ведь прекратится помощь, надо будет воплощать в жизнь все те 144 реформы, о которых говорил президент, начиная с борьбы с коррупцией, включая посадку всех друзей. Для Российской Федерации это будет означать потерю Украины из своей политической орбиты, что для нее сродни политической катастрофе. Причем не только внешней, но и внутренней", - подытожил Жданов.
Теги: Украина, США, Донбасс, война, Российская Федерация, ООН, миротворцы, Минские договоренности
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