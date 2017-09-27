Взрыв военных складов в Винницкой области: в МВД Украины сообщили о первой жертве ЧП

27.09.2017 11:02

По предварительной информации ГСЧС Украины, один человек травмирован во время взрыва боеприпасов. В состоянии средней тяжести пострадавший госпитализирован в Винницкую Центральную районную больницу. Информацию о первом пострадавшем в ЧП в Калиновке сообщает МВД Украины, передает “Диалог.UA”.

В результате попадания снарядов горели четыре жилых дома. Сейчас спасатели ликвидируют огонь. По состоянию на 07:00 были известно о 30 тысячах эвакуированных жителях. Стоит отметить, что взрывы были слышны даже в Киеве. Жители столицы Украины в соцсетях сообщали, что слышали несколько мощных звуков, напоминающих детонацию боеприпасов.

О взрывной волне писали жители Дарницы, Оболни, Троещины и Лукьяновки. Напомним, склады боеприпасов начали взрываться после 22:00 26 сентября. Точная причина ЧП пока не установлена. Спасатели пытаются минимизировать угрозу – детонируют "Смерчи", "Ураганы" и "Грады".

Тем временем ГСЧС Украины и волонтеры эвакуируют мирное население из опасного участка.