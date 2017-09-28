5 тысяч долларов – и квартира в Луганске ваша: стало известно о ценах на жилье в городах Донбасса

28.09.2017 17:10

На оккупированных территориях Донбасса продолжают снижаться цены на жилье, и с начала военных действий квартиры и дома подешевели в три-четыре раза.



Как передает replyua.net со ссылкой на «Факты ICTV», в центре Луганска можно приобрести вполне нормальную однокомнатную квартиру всего за одиннадцать тысяч долларов, а на окраине города – и вовсе за пять тысяч. При этом эксперты отмечают, что еще три с половиной года назад самая дешевая квартира в городе стоила около 23 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры в восточных районах Луганска теперь стоят примерно девять тысяч долларов, а трехкомнатные – от десяти тысяч. В Донецкой области ситуация похожая.



К примеру, в центральном Ворошиловском районе города однокомнатную можно найти и за 10 тысяч, двушку – за 20-22 тысячи. Цена на трехкомнатные квартиры в центре Донецка стартует от 25 тысяч, а на окраине города – от 20 тысяч. В других оккупированных населенных пунктах Донецкой области цены намного ниже.