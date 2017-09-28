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8 советов для здоровой и долгой жизни
Каждый из нас хочет жить как можно дольше, но при этом оставаться здоровым и энергичным. Что же для этого нужно? Прежде всего, вести здоровый образ жизни и иметь позитивный жизненный настрой. В этой статье приведены 8 рекомендаций, которые помогут Вам сохранить здоровье.
1. Правильное питание
От того, что вы едите, как вы едите и в каком количестве, зависит ваш внешний вид, ваше самочувствие и ваit здоровье. В ваших интересах начать питаться правильно как можно раньше. Это не значит постоянно сидеть на диетах и во всем себя ограничивать. Нет! Это значит, что вы должны сделать выбор в пользу свежих фруктов, овощей и зелени, которые должны составлять не менее 50% вашего рациона, минимум сладостей, мучного и фастфуда. Сбалансируйте свое питание и каждый день принимайте пищу не менее 4-5 раз в день небольшими порциями. Таким образом вы не будете чувствовать голод и не будете переедать за один раз. Иногда можно себе позволить и сладости, и фастфуд, НО... иногда это не каждый день и не через день, а раз в неделю, а лучше еще реже. Раз в неделю или раз в две недели делайте разгрузочные дни. Организму, как и вам, тоже нужно отдыхать - вам от работы и стрессов, ему от еды. Соблюдая эти простые рекомендации вы уже очень поможете своему организму оставаться молодым и здоровым.
2. Употребление воды
Следующий важный пункт это достаточное употребление воды. У большинства людей нехватка воды в организме, потому что у них нет привычки ежедневно выпивать не менее одного литра воды. Большинство предпочитают пить чай, кофе, соки, газировки, которые не утоляют жажду и потребность организма в воде. Не забывайте, что наше тело на 70% состоит из воды и это основной компонент крови. Кровь не может нормально циркулировать, если вы употребляете недостаточно воды, от этого ухудшается работа мозга, внешний вид (кожа быстрее высыхает, появляются морщины, седина в волосах), да и все тело в той или иной степени страдает из-за дефицита воды в организме. Поэтому пейте воду как можно больше. Кстати, вода еще и уменьшает чувство голода.
3. Физическая активность
Хотите дожить до старости и оставаться здоровым, тогда начните ежедневно заниматься спортом или вести активный образ жизни. Движение - это сама жизнь. Чем меньше вы двигаетесь, тем более необратимые процессы происходят в вашем организме. Выберите то, что вам по душе: танцы, бег, плавание, йога, езда на велосипеде, пешие прогулки не менее часа в день, тренировки в спортзале и т.д. Спорт помогает поддерживать тело в форме, сердце в норме, предотвращает остеопороз, положительно влияет на производительность нашего мозга, а также он делает людей счастливее. Никогда не поздно заняться спортом. Просто начните с малого и постепенно вы почувствуете былую легкость и радость.
4. Чаще бывайте на свежем воздухе
Старайтесь ежедневно выходить на улицу не менее, чем на час. Вы можете прогуливаться в парке или выходить на пару остановок раньше, чтобы пройтись до работы пешком. Важно, чтобы вы как можно больше бывали на улице, ведь при солнечном свете активизируется серотонин - гормон счастья. Вы замечали, что в солнечные дни вы счастливее, чем в пасмурные? Так вот, солнечный свет бывает и в пасмурный день, а в дождливую погоду воздух чистый и влажный, что также хорошо для нашего организма, и в морозный день воздух также чистый и свежий. Поэтому, при любой погоде старайтесь бывать на улице как можно дольше, отвлекайтесь от проблем на работе или в личной жизни, переместите свое внимание на небо, природу, замечайте маленькие чудеса, которые постоянно нас окружают, но мы в спешке их почти никогда не замечаем.
5. Здоровый сон
Сон - такая же необходимая жизненная потребность, как и еда, и питье. Нельзя им пренебрегать, ведь сон это залог нашего хорошего самочувствия и здоровья. Во время сна отдыхает и восстанавливается наше тело и мозг, при условии, что перед сном вы не перегрузили желудок едой, а мозг информацией или впечатлениями. Старайтесь ложиться спать не позднее 22.00, а вставать как можно раньше в 5-6 утра. Считается, что именно это время наиболее подходящее для того, чтобы выспаться и проснуться бодрым и отдохнувшим. Сон после 12 ночи или недостаточный сон (менее 6 часов) будет изнашивать ваш организм, потому что телу будет недостаточно времени для регенерирации.
6. Отказ от вредных привычек
Если хотите оставаться молодым и здоровым, нужно отказаться от вредных привычек. Алкоголь, курение, наркотики, постоянный стресс - все это сказывается на вашем здоровье и дожить до старости здоровым никак не удастся. Чем раньше вы откажитесь от вредных привычек, тем больше у ваш шансов, что организм восстановится.
7. Хорошие отношения
В ходе одного исследования оказалось, что от того, насколько люди довольны своими отношениями, зависит, насколько здоровыми и счастливыми они будут в старости. И дело вовсе не в количестве друзей и не в том, есть ли у вас семья, а в в качестве этих отношений с близкими людьми. Посмотрите это видео и все поймете.
8. Скажите жизни ДА!
Позитивно настроенные люди живут лучше и дольше. Позитивное мышление помогает смотреть на многое с юмором, чего-то не замечать или быстро забывать/отпускать. Если вы часто улыбаетесь, если вы приветливы и открыты, то и другие люди тянутся к вам, жизнь становится радостнее и богаче в плане отношений, эмоций, воспоминаний. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды, ссоры, ненужные переживания, стрессы и постоянную занятость. Жизнь такая, какой вы ее делаете, от вас зависит, насколько она будет насыщенной и яркой. «Не важно, сколько дней в вашей жизни, важно, сколько жизни в ваших днях!»
Елена, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, здоровье, психология, советы
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