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Будет много денег: военным сообщили хорошие новости
С 1 января 2018-го зарплата пограничников и военнослужащих значительно вырастет
Об этом рассказал представитель Государственной погранслужбы Олег Слободян.
«Хорошие новости для пограничников и всех военнослужащих. С 1 января 2018 должностные оклады военнослужащих увеличатся в 4,5 раза», – написал Слободян.
Так, исходя из постановления Кабмина «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц» должностной оклад военных будет зависеть от прожиточного минимума.
Например, должностной оклад водителя увеличится с 530 до 2700 гривен. Оклад инспектора пограничной службы 1 категории сегодня составляет 760, а планируется 3350 гривен, а начальника отделения пограничного отряда поднимется с 1135 до 5810 гривен
Кроме того, вырастут оклады за воинские звания. В частности за звание «солдат» будут платить не 30, а 560 гривен, а за «майора» — не 125, а 1420 гривен.
Как отмечает Слободян, согласно новому постановлению сохранены основные выплаты военнослужащим за особенности прохождения службы военнослужащими в размере до 100% должностного оклада с учетом оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет.
Также, по словам представителя Госпогрпнслужбы, ожидается значительное повышение вознаграждений за участие в АТО. Так, предусмотрена выплата единовременной денежной помощи военнослужащим: от 8 до 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, деньги, военные
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