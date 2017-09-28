ЧТО ДАСТ ДЕТЯМ И ПЕДАГОГАМ НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ

28.09.2017 16:48

Сегодня, 28 сентября, вступил в силу закон об образовании, принятый Верховной Радой еще 5 сентября.

В соответствии с этим документом, наши дети, начиняя с 1 сентября будущего года, будут учиться 12 лет.



С первого по четвертый класс ребята получат начальное образование. С пятого по девятый класс – базовое среднее, и оставшиеся три года – профильное среднее образование. Но это будет не сразу.



По программе начального образования первоклассники начнут учиться уже с 1 сентября будущего года. Программу базового среднего тогдашние пятиклассники начнут осваивать с учебного 2022 года, ну, а профильное среднее десятиклассников ждет с 1 сентября 2027 года.



Все предметы ребята будут изучать на украинском языке. Однако несколько предметов могут преподавать на двух и более языках, например, английском или других языках Евросоюза.



Дети национальных меньшинств будут по-прежнему обучаться на родном языке на стадиях дошкольного и начального образования. И очень важным и приятным моментом нового документа является повышение зарплаты педагогам до размера трех минималок.



Это будет постепенно с 2018 года по 2023 год.

Источник: http://zi.dn.ua