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ЧТО ДАСТ ДЕТЯМ И ПЕДАГОГАМ НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Сегодня, 28 сентября, вступил в силу закон об образовании, принятый Верховной Радой еще 5 сентября.
В соответствии с этим документом, наши дети, начиняя с 1 сентября будущего года, будут учиться 12 лет.
С первого по четвертый класс ребята получат начальное образование. С пятого по девятый класс – базовое среднее, и оставшиеся три года – профильное среднее образование. Но это будет не сразу.
По программе начального образования первоклассники начнут учиться уже с 1 сентября будущего года. Программу базового среднего тогдашние пятиклассники начнут осваивать с учебного 2022 года, ну, а профильное среднее десятиклассников ждет с 1 сентября 2027 года.
Все предметы ребята будут изучать на украинском языке. Однако несколько предметов могут преподавать на двух и более языках, например, английском или других языках Евросоюза.
Дети национальных меньшинств будут по-прежнему обучаться на родном языке на стадиях дошкольного и начального образования. И очень важным и приятным моментом нового документа является повышение зарплаты педагогам до размера трех минималок.
Это будет постепенно с 2018 года по 2023 год.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, закон, образование, дети
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