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Если мучает пульсирующая боль в висках: что делать?
Головные боли – крайне неприятный, а порой опасный симптом. А из-за чего могут болеть виски? И как справиться с такими ощущениями?
Симптоматика
Боль, локализующаяся в висках, может иметь разный характер и быть пульсирующей, тупой, острой или резкой. Иногда ощущения сопровождаются другими симптомами: тошнотой, слабостью, светобоязнью, рвотой, лихорадкой, повышением температуры тела. Болеть может как правый висок, так и левый, но чаще всего страдают сразу две стороны. Ещё боли нередко распространяются на другие области головы: лоб, затылок, макушку.
Интенсивность зависит от конкретной вызвавшей её причины, болевого порога и особенностей человека. Возникать боль может практически в любое время. Бывает разной и продолжительность, которая варьируется от нескольких минут до двух или трёх дней. Иногда боль резко прекращается и внезапно возникает снова.
Из-за чего возникает боль?
Причины височных болей могут быть самыми разнообразными:
- Мигрень – крайне неприятное заболевание, причины которого до сих пор не изучены до конца. Приступы сопровождаются сильнейшими болями, тошнотой или рвотой, раздражительностью, светобоязнью.
- Острые инфекционные заболевания, такие как грипп, бруцеллёз, энцефалит, менингит и прочие. Боль является вмешательством в ткани организма патогенных микроорганизмов.
- Повышенное внутричерепное давление – состояние, при котором увеличивается объём жидкости (ликвора) в черепе. Она начинает сдавливать определённые участки мозга и провоцировать боли, в том числе и локализующиеся в височных зонах.
- Отравления нередко сопровождаются такими проявлениями как лихорадка, головные боли, тошнота, диарея, рвота, слабость и другие. Кстати, интоксикация может возникать не только из-за употребления заражённых или некачественных продуктов, но и из-за злоупотребления алкоголем.
- Боли напряжения могут локализоваться в височных участках и возникать из-за постоянных стрессов, переутомлений, хронических недосыпов, повышенной нервной возбудимости, тяжёлых эмоциональных и умственных нагрузок, несоблюдения режима дня, дефицита отдыха.
- Изменения уровня артериального давления. Болевым синдромом может сопровождаться как его снижение, так и повышение, поэтому установить точную причину можно только с помощью тонометра.
- Атеросклероз сопровождается сужением просвета сосудов, закупоркой и нарушениями мозгового кровообращения. На поздних стадиях развития заболевание может сопровождаться болями.
- Вегетососудистая дистония может иметь массу проявлений, среди которых и височные боли.
- Височный артериит – воспаление, локализующееся в артериях височной зоны и сопровождающееся острыми болями.
- Невралгия тройничного нерва. Он проходит как раз примерно в височной области, поэтому его воспаление часто приводит к стреляющей боли, которая обычно длится одну-две минуты. Также она может провоцировать спазм, и он усилит ощущения и продлит их.
- Гормональные сбои у женщин в некоторых случаях сопровождаются головными или височными болями.
- Перепады атмосферного давления. Они могут наблюдаться при резких изменениях погоды, при подъеме на высоту или, напротив, при погружении на глубину под воду.
- Голодание в течение более чем 24 часов также способно приводить к развитию рассматриваемого симптома.
- Вдыхание угарного газа.
- Травмы головы.
Как устранить симптом?
Что делать, если возникла сильная боль в висках? Прежде всего, постараться выяснить её причины. Но если сделать это невозможно, то нужно попытаться облегчить своё состояние. Помогут в этом следующие действия:
- Лягте спать. Откройте окно, но зашторьте его, чтобы свет не мешал. Создайте максимально спокойную обстановку, закройте глаза и расслабьтесь.
- Выйдите на свежий воздух. Это насытит мозг кислородом и улучшит кровообращение.
- Помассируйте виски. Осуществляйте аккуратные мягкие движения подушечками пальцев.
- Можно сделать прохладный или тёплый компресс. Холод облегчает болевые ощущения, а тепло расширяет сосуды и устраняет их спазм.
- Можно принять контрастный душ или тёплую ванну.
Медикаментозная терапия
При головной боли многие принимают таблетки. Все их можно разделить на несколько категорий. Первая – анальгетики, и к ним относится «Каффетин», «Седальгин» и некоторые другие препараты. Вторая группа – это спазмолитики, устраняющие болевые ощущения, вызванные спазмами. Это «Но-шпа», «Спазмолгон», «Спазган» и прочие подобные медикаменты. Существует третья категория – нестероидные противовоспалительные средства, устраняющие воспаление, купирующие болевой синдром и снимающие жар. Например, это «Нурофен». Также есть комбинированные препараты, в состав которых входит несколько веществ.
- Важно знать: при гипертензии следует принимать препараты, снижающие артериальное давление. Но их может назначить только врач.
Домашние методы
Справиться с болью в висках могут помочь народные средства:
- Выпейте чашечку кофе: кофеин оказывает анальгетическое воздействие.
- Обратитесь к ароматерапии. Можно использовать эфирные масла мяты, лаванды, бергамота, жасмина, пачули, майорана. Либо капните несколько капель на ватный диск и вдыхайте пятнадцать минут, либо втирайте это количество в виски.
- Заварите липовый или ромашковый чай. Для этого чайную ложку липового цвета или высушенной ромашки залейте стаканом кипятка, настаивайте десять минут, потом процедите и в тёплом виде пейте мелкими глотками.
- Поможет настой имбиря. Натрите 10 свежего корня или возьмите чайную ложку молотого продукта, залейте стаканом только что вскипевшей воды. Оставьте смесь настаиваться полчаса, процедите и выпейте.
Если вы столкнулись с болью в висках, то, во-первых, постарайтесь устранить её, во-вторых, обратитесь к врачу, чтобы выяснить причины такого симптома
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на brjunetka.ru
Теги: Донбасс, здоровье, боль, советы, голова
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