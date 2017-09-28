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ГСЧС: 28 сентября в Украине начнутся заморозки

28.09.2017 16:37
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ГСЧС: 28 сентября в Украине начнутся заморозки

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили граждан о том, что сегодня вечером в большинстве областей Украины резко похолодает, и к утру возможны заморозки на почве до -4 градусов. 

Как информирует replyua.net, существенное понижение температуры ожидается в Запорожской области, а также в центральных и северных регионах Украины. «Ночью 28 сентября в Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-4 градуса. В Киеве на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2 градуса», - отметили в ГСЧС. В то же время известный в Украине синоптик Наталья Диденко предупредила, что холодная, но ясная погода в Украине сохранится до конца этой недели. 

По ее словам, заморозки и резкое похолодание были вполне прогнозируемыми, и в ночные часы в большинстве регионов будет всего около трех градусов, а максимально высокие показатели температуры в дневное время нужно ожидать лишь в южных областях, но и там сохранится прохладная погода. Дожди в Украине, по прогнозу синоптика, должны начаться 4 октября. 



Теги: Украина, Донбасс, погода, заморозки
 
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