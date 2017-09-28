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Историк: Собчак станет идеальным кандидатом в президенты для Кремля
Павел Шехтман, известный российский историк и общественный активист, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что Ксения Собчак является идеальным кандидатом на должность президента РФ для Кремля, поскольку эта телеведущая одинаково отвратительна как для активного меньшинства, которое способно на самые решительные действия, так и для большинства, информирует replyua.net.
«Либеральная массовка, водившая хороводы, когда надо было штурмовать ЦИК, вполне пойдет за нее голосовать, в гордой уверенности, что выполняет геройский гражданский долг и борется с режимом», - пишет Шехтман.
По его словам, для Старой Площади может возникнуть серьезная проблема – придется наблюдать за тем, чтобы на местах не занимались фальсификацией и не утянули у «Ксюшади» несколько бюллетеней.
Напомним, что ранее российские СМИ распространили информацию о том, что якобы Ксения Собчак собирается баллотироваться в президенты России. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию среди россиян. Большинство граждан не считают, что Собчак должна участвовать в выборах, однако российская оппозиция отмечает, что может поддержать Собчак на выборах.
Теги: Россия, Донбасс, Ксения Собчак, Кремль
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