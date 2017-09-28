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Эксперт: Россия может взять под контроль украинскую газовую трубу
В интервью журналистам издания «Апостроф» глава Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар заявил, что российская монопольная газовая компания «Газпром» может взять под контроль украинскую газотранспортную систему после выкупа доли партнеров в европейских странах после передачи Украиной в совместное управление транзитные мощности, о чем сообщает replyua.net.
«Две компании, проявляющих наибольший интерес в том, чтобы войти в украинскую газотранспортную систему, и с которыми уже были проведены консультации, уже озвучили свое мнение. Речь идет о словацкой компании Eustream и итальянском операторе Snam. Говоря о двух компаниях, которые глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев упомянул, но не назвал, то это компании, которые, судя по всему, могут стать частью ГТС нашей страны, чтобы после этого передать свою часть «Газпрому», - заявил Гончар. По словам эксперта, имеется в виду голландская компания GasTerra, которая, в соответствии с его информацией, заинтересована в том, чтобы перепродать украинский актив. «В связи с этим, нужно очень внимательно относиться к такой заинтересованности.
Напомним, что недавно Андрей Коболев говорил о том, что в январе следующего года Украина должна выйти с конкретным предложением относительно привлечения европейского партнера к управлению своей ГТС.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ, труба, контроль
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