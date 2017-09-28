Юля Ковальчук рассказала всю правду о своей беременности

28.09.2017 18:48

Певица наконец-то продемонстрировала округлившийся животик.



Еще в середине лета поползли слухи о первой беременности экс-солистки группы "Блестящие", но подтверждения им не было до этого дня. 34-летняя Юля Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков дали интервью российскому журналу "ОК" и приняли участие в специальной фотосессии.



На своей страничке в Инстаграме Вадим Верник, который собственно и брал интервью у будущих родителей, поделился обложкой нового выпуска журнала, на которой запечатлены беременная Ковальчук и ее муж Чумаков.



Подписал Верник этот кадр так: "Наш эксклюзив! Юля Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказывают о предстоящем счастливом событии. У нас получился очень теплый искренний разговор. Спасибо вам, дорогие, за доверие!".



Поклонники звездной пары стали один за другим писать поздравительные комментарии. На фото видно, что у Юлии свой "беременный" животик, этим снимком певица развеяла сомнения относительно слухов о том, что ребенка для нее вынашивает суррогатная мать.

Источник: http://hronika.info