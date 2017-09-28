Курс доллара приблизился к опасной отметке

28.09.2017 11:00

Нацбанк приготовил украинцам поразительный курс основных мировых валют в середине недели

Как стало известно, на четверг, 28 сентября, главный финансовый регулятор страны установил стоимость доллара на уровне 26,47 грн.

Таким образом, за сутки американская валюта прибавила в цене девять копеек.

На черном рынке доллар торгуется по 26,42 грн при покупке и 26,51 грн при продаже.

Тем временем продолжает постепенно терять в цене . Его стоимость снизилась на одну копейку к предыдущему курсу и составляет 31,8 грн.

На черном рынке евровалюту покупают по 31,20 грн и продают по 31, 37 грн.

Напомним, прогнозный среднегодовой курс в проекте госбюджета-2018 составляет 29,3 грн/долл, курс на конец года — 30,1 грн/долл.

Ранее украинские экономисты честно рассказали украинцам, что будет с курсом гривны до конца 2017 года

Как уже сообщала Politeka, в Украине появился новый вид мошенничества с обменом валют. Также стало известно, почему банковские мошенники не несут наказание за свои махинации.

Источник: Politeka