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Курс доллара приблизился к опасной отметке
Нацбанк приготовил украинцам поразительный курс основных мировых валют в середине недели
Как стало известно, на четверг, 28 сентября, главный финансовый регулятор страны установил стоимость доллара на уровне 26,47 грн.
Таким образом, за сутки американская валюта прибавила в цене девять копеек.
На черном рынке доллар торгуется по 26,42 грн при покупке и 26,51 грн при продаже.
Тем временем продолжает постепенно терять в цене . Его стоимость снизилась на одну копейку к предыдущему курсу и составляет 31,8 грн.
На черном рынке евровалюту покупают по 31,20 грн и продают по 31, 37 грн.
Напомним, прогнозный среднегодовой курс в проекте госбюджета-2018 составляет 29,3 грн/долл, курс на конец года — 30,1 грн/долл.
Ранее украинские экономисты честно рассказали украинцам, что будет с курсом гривны до конца 2017 года
Как уже сообщала Politeka, в Украине появился новый вид мошенничества с обменом валют. Также стало известно, почему банковские мошенники не несут наказание за свои махинации.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, доллар, курсы валют
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