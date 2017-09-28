Мика Ньютон выходит замуж за американца

28.09.2017 09:05

Знаменитость объявила о помолвке.



Украинская певица, живущая в США, Мика Ньютон объявила о помолвке. На своей странице в Facebook она сообщила, что обручена с Крисом Сааведрой.



Также певица обнародовала совместное фото с женихом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.



"Спасибо большое за поздравления! Нам очень приятно!" – написала она.







Напомним, в 2011 году Мика Ньютон представляла Украину на конкурсе "Евровидение", где заняла четвертое место. В том же году певица переехала в США.